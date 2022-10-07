Новую водонапорную башню установят в великолукской деревне

15:27, 07 октября 2022, ПАИ

С просьбой заменить старую водонапорную башню в поселке Дубрава-1 Великолукского района пришли на прием к губернатору области Михаилу Ведерникову местные жители. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По их словам, сейчас башня находится в плачевном состоянии. Она разрушается, поэтому часто случаются аварии и жители остаются без воды. И самого объема башни в 30 кубометров населению не хватает.

Председатель областного комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Грахов рассказал, что власти уже связались с потенциальным подрядчиком и оценили объем работ. Замене подлежит практически вся башня, начиная с фундамента.

Рассматривался вариант сделать скважину в деревне, но из-за ветхой сети водопровода будут случаться частые аварии, поэтому было принято решение об установке новой водонапорной башни с увеличенным объемом в 50 кубометров. Стоимость работ составит 1 800 000 рублей. Жители смогут воспользоваться новой башней после 1 сентября 2023 года.