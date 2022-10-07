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Спорт

Фестиваль ГТО торжественно открылся в Себежском районе

Фото здесь и далее: районная газета

VII Фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» проходит в поселке Сосновый Бор Себежского района. Об этом сообщает районная газета «Призыв».

В спортивном мероприятии участвуют муниципальные и государственные гражданские служащие Псковской области, депутаты законодательных органов области и местного самоуправления.

Участников поприветствовали и. о. заместителя главы Себежского района Сергей Везовитов, директор Центра спортивной подготовки Андрей Сидоров, главный судья соревнований Наталья Миронова. Во время торжественного открытия прозвучал гимн России, над стадионом развевался флаг Российской Федерации.

Служащая Пограничного управления ФСБ России по Псковской области Анна Сидорова исполнила патриотический гимн «Вперед, Россия». Главный судья рассказала программу соревнований, представил судейскую бригаду. После этого был дан старт. 

«Участники с воодушевлением, шутками и улыбками приступили к выполнению нормативов», — говорится в сообщении. 

В программу входят следующие виды подготовки: 

- поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 мин.,
- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье,
- подтягивание на высокой перекладине или рывок гири (для мужчин),
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа (для женщин),
- бег 2000 метров (женщины – все ступени, мужчины – VIII и IX ступени) и 3000 метров (мужчины VI и VII ступени).

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