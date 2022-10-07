Массовую проверку водителей проведут в Пскове

15:14, 07 октября 2022, ПАИ

Массовая проверка водителей пройдёт в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

«Инспекторы ГИБДД будут обращать особое внимание на транспортные средства, эксплуатация которых не допускается при неисправностей. Одной из приоритетных задач станет также профилактика аварийных ситуаций при проезде пешеходных переходов и нарушений ПДД, допускаемых пешеходами», - говорится в сообщении

Основные цели мероприятия - пресечение перевозки несовершеннолетних без использования ремней безопасности, выявление фактов управления транспортными средствами со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента.

Место и время проведения массовой проверки в Пскове:

- 8 октября с 13:00 до 13:40 – площадь Героев-десантников

- 9 октября с 10:50 до 11:30 – улицы Чудская – Алмазная.