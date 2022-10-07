В Пскове МРЭО ГИБДД показало свои возможности

17:38, 07 октября 2022, ПАИ

Член общественного совета Илья Можаев оценил качество предоставляемых государственных услуг в МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД, цель визита, состоявшегося в рамках акции «Гражданский мониторинг», – укрепление доверия между гражданами и органами внутренних дел.

Общественник обратил особое внимание на условия пребывания посетителей, стенды для граждан, отметил актуальность и доступность всей необходимой информации, форм заявлений по линии Госавтоинспекции. Он ознакомился с порядком предоставления госуслуг, графиком приема граждан, а также оценил преимущества получения услуг в электронном виде. «Так, к примеру, все вопросы, касающиеся транспортных средств, решаются быстро и в соответствии с электронной очередью. Общение сотрудников с псковичами вежливое и внимательное», — отметили в сообщении.

Илья Можаев совместно с начальником МРЭО подполковником полиции Михаилом Григорьевым обсудил удобство использования и спектр возможностей Единого портала госуслуг - процедура подачи заявления для получения документов занимает гораздо меньше времени.

Представитель общественности дал положительную оценку качеству оказания услуг в областной Госавтоинспекции.