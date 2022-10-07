Великолучанин избил знакомого щипцами

16:12, 07 октября 2022, ПАИ

Несколько ударов по голове щипцами нанёс житель Великолукского района другому мужчине. Об этом пишет газета «Наш путь» со ссылкой на районную прокуратуру.

В деревне Переслегино между двумя мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого один из них взял металлические щипцы и несколько раз ударил ими другого по голове.

«По данному факту сотрудниками отдела дознания МО МВД России «Великолукский» возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, с применением предмета, используемого в качестве оружия)», — рассказала старший помощник прокурора Великолукского района Наталья Зарецкая.