Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Великолучанин избил знакомого щипцами

Несколько ударов по голове щипцами нанёс житель Великолукского района другому мужчине. Об этом пишет газета «Наш путь» со ссылкой на районную прокуратуру.

В деревне Переслегино между двумя мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого один из них взял металлические щипцы и несколько раз ударил ими другого по голове.

«По данному факту сотрудниками отдела дознания МО МВД России «Великолукский» возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, с применением предмета, используемого в качестве оружия)», — рассказала старший помощник прокурора Великолукского района Наталья Зарецкая.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

07 октября 2022

Два уголовных дела по фактам поджогов возбуждены в Великолукском районе
07 октября 2022

Две старинные книги изъяли на границе с Латвией псковские таможенники
07 октября 2022

Два человека пострадали в результате ДТП в Пскове

07 октября 2022

В Пскове деблокировали пострадавшего в ДТП водителя
06 октября 2022

Груженый самосвал опрокинулся в Палкинском районе, пострадал водитель
06 октября 2022

ВИДЕО Ситуацию с «забытым у забора» малышом прокомментировали в псковском детсаду «Росинка»
06 октября 2022

Вывоз валюты пресекли псковские таможенники

06 октября 2022

BMW вылетел в кювет в Островском районе, пострадала пассажирка

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...