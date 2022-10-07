Псковские школьники могут принять участие в ИТ-проекте «Код будущего»

16:12, 07 октября 2022, ПАИ

В России стартовал новый образовательный ИТ-проект «Код будущего». Школьники Псковской области могут принять в нем участие, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

Проект организован Минцифры России под эгидой федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» национальной программы «Цифровая экономика». Оператором образовательного проекта выступает Университет 2035.

Что такое «Код будущего»: это бесплатные курсы для учащихся 8-11 классов, на которых можно освоить языки программирования. Среди образовательных провайдеров — Яндекс, Мобильное электронное образование, МФТИ и другие. Продолжительность обучения — 2 года.

Оператором проекта в Псковской области является ГБУ ПО «РЦИТ».

В рамках проекта в Псковской области можно пройти обучение очно на открытых в образовательных организациях площадках, также дети получат возможность заниматься дистанционно на школьных компьютерах после уроков или дистанционно дома.

Чтобы подать заявку, необходимо выбрать провайдера, работающего в Псковской области, на странице проекта; определиться с площадкой и подать заявление. После проверки заявления в личный кабинет придет ссылка на вступительное испытание. Пройти вступительный тест на платформе образовательной организации можно в течение пяти рабочих дней. После успешного прохождения испытания заключить договор с образовательной организацией. Сделать это могут родители или законные представители школьника.