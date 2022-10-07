Трактор для Путина собирают на Минском заводе
Трактор «Беларус», сертификат на который белорусский лидер Александр Лукашенко преподнес президенту России Владимиру Путину, собирается в цехе опытного производства Минского тракторного завода (МТЗ) по специальному техническому заданию. Об этом пишет ТАСС.
«Подарок будет выполнен на основе базовой модели по специальному техническому заданию. Сейчас трактор собирают в цехе опытного производства», - отмечается в телеграм-канале компании.
Известно, что стоимость подаренной машины составляет 5 млн 590 тысяч рублей, пишет URA.RU.
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