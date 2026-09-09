Фейковую свадьбу в стиле 2000-х проведут в России 19 сентября

13:58, 09 сентября 2026, ПАИ

Фейковую свадьбу в стиле 2000-х планируют провести в Новосибирске 19 сентября. Мероприятие организует местная жительница Анна, которая решила объединить форматы интерактивного медиапроекта, социального эксперимента и иммерсивного шоу, пишет «ОТС-Горсайт».

На торжество пригласят 70–100 незнакомых друг с другом горожан. «Женихом» и «невестой» станут незнакомые друг другу люди, которых выберут подписчики в соцсетях. Участники не будут следовать прописанному сценарию – сюжет свадьбы определится по результатам голосований аудитории, а легенду знакомства главных героев тоже придумают зрители.

В программе – живые тосты, танцы и ностальгические конкурсы на выкуп невесты в стиле 2000-х. По словам организатора, аудитория устала от пассивного наблюдения и хочет влиять на происходящее. «Я начала развивать эту мысль: появилось желание сломать привычную «стену» между автором контента и аудиторией. Люди устали от пассивного наблюдения, им хочется влиять на происходящее. Поэтому они будут влиять на сюжет», – объяснила организатор.

Анна работает в сфере маркетинга девять лет и организует мероприятия с 2026 года: среди её проектов – девичник на 250 участниц и встреча 125 тёзок по имени Анна. Расходы на банкет и реализацию идеи покроют за счёт взносов участников. Организатор не исключает, что формат может перерасти в регулярный проект – например, фейковый выпускной или корпоратив.