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Происшествия

Островичу суд присудил денежную компенсацию за сломанный палец

Мировой судья судебного участка № 22 города Острова рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ, сообщает редакция газеты «Островские вести».

27 октября 2020 года подсудимый, находясь около дома № 5 микрорайона «Строитель» города Остров Псковской области, нанес один удар ногой по левой руке потерпевшего, причинив ему телесные повреждения в виде закрытого перелома и ссадин ногтевой фаланги пальца левой кисти, которые нанесли средней тяжести вред здоровью.

Суд мужчине назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Кроме того, в пользу потерпевшего взыскано 30 000 рублей в счёт компенсации морального вреда.

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