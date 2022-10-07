Островичу суд присудил денежную компенсацию за сломанный палец

22:33, 07 октября 2022, ПАИ

Мировой судья судебного участка № 22 города Острова рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ, сообщает редакция газеты «Островские вести».

27 октября 2020 года подсудимый, находясь около дома № 5 микрорайона «Строитель» города Остров Псковской области, нанес один удар ногой по левой руке потерпевшего, причинив ему телесные повреждения в виде закрытого перелома и ссадин ногтевой фаланги пальца левой кисти, которые нанесли средней тяжести вред здоровью.

Суд мужчине назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Кроме того, в пользу потерпевшего взыскано 30 000 рублей в счёт компенсации морального вреда.