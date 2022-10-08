До 14 градусов тепла и дожди ожидаются в Псковской области 9 октября

13:10, 08 октября 2022, ПАИ

Облачная погода с прояснениями ожидается в Псковской области 9 октября. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

В этот день также прогнозируются кратковременные дожди. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит +5…+10 градусов, днем – +9…+14.

Атмосферное давление будет низким.