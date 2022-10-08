До 14 градусов тепла и дожди ожидаются в Псковской области 9 октября
Облачная погода с прояснениями ожидается в Псковской области 9 октября. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.
В этот день также прогнозируются кратковременные дожди. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит +5…+10 градусов, днем – +9…+14.
Атмосферное давление будет низким.
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