Михаил Ведерников поздравил Николая Козловского с избранием на пост главы Великих Лук

15:09, 08 октября 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил Николая Козловского с избранием на должность Главы города Великие Луки в своём Telegram-канале.

«Знаю Николая Николаевича как целеустремлённого, принципиального и опытного руководителя, который искренне переживает за настоящее и будущее Великих Лук», – отметил он.

Михаил Ведерников подчеркнул, что профессиональный опыт нового главы поможет и впредь эффективно работать на благо города, делать всё для реализации его социально-экономического потенциала и повышения уровня жизни великолучан.

Ранее сообщалось, что главой Великих Лук избран Николай Козловский. Решение приняли единогласно на первой сессии Великолукской городской Думы нового созыва.