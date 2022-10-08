Михаил Ведерников поздравил Николая Козловского с избранием на пост главы Великих Лук
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил Николая Козловского с избранием на должность Главы города Великие Луки в своём Telegram-канале.
«Знаю Николая Николаевича как целеустремлённого, принципиального и опытного руководителя, который искренне переживает за настоящее и будущее Великих Лук», – отметил он.
Михаил Ведерников подчеркнул, что профессиональный опыт нового главы поможет и впредь эффективно работать на благо города, делать всё для реализации его социально-экономического потенциала и повышения уровня жизни великолучан.
Ранее сообщалось, что главой Великих Лук избран Николай Козловский. Решение приняли единогласно на первой сессии Великолукской городской Думы нового созыва.
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Михаил Ведерников поздравил Николая Козловского с избранием на пост главы Великих Лук
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