Прошло открытие 79-ого сезона губернаторского симфонического оркестра Псковской области

19:40, 08 октября 2022, ПАИ

Открытие 79-й сезона выступлений губернаторского симфонического оркестра Псковской области прошло в Псковской областной филармонии сообщает корреспондент Псковского агентства информации.



Губернаторский симфонический оркестр Псковской области и новый художественный руководитель и главный дирижёр Алексей Репников представляют слушателям концерт-открытие.

Главным режиссером выступает Алексей Репников. В начале прозвучали фанфары, которые написали специально для открытия Петербургские композиторы. Солист Михайловского театра Михаил Хасим, играющий на трубе в завершение исполнил Дж. Гершвина «Рапсодия в стиле блюз».

Композиции, представленные сегодня, будут звучать весь сезон.