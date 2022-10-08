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Общество

Прошло открытие 79-ого сезона губернаторского симфонического оркестра Псковской области

Открытие 79-й сезона выступлений губернаторского симфонического оркестра Псковской области прошло в Псковской областной филармонии сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
 
Губернаторский симфонический оркестр Псковской области и новый художественный руководитель и главный дирижёр Алексей Репников представляют слушателям концерт-открытие.

Главным режиссером выступает Алексей Репников. В начале прозвучали фанфары, которые написали специально для открытия Петербургские композиторы. Солист Михайловского театра Михаил Хасим, играющий на трубе в завершение исполнил Дж. Гершвина «Рапсодия в стиле блюз».

Композиции, представленные сегодня, будут звучать весь сезон.

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