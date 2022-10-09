Чемпионат и первенство Псковской области по велокроссу прошло в Порхове

18:40, 09 октября 2022, ПАИ

На 9-ом километре трассы Порхов – Дедовичи состоялся Чемпионат и первенство Псковской области по велокроссу, сообщает газета «Псковский вестник».

Мероприятие было посвящено памяти заслуженного тренера Российской Федерации А. Михайлова и 50-летию велотрассы.

Всех участников было принято разбить по возрастам. Победители определились следующим образом: среди мальчиков 2010 года рождения на дистанции 6 км победу одержал Артем Лесников.

Девушки 2008-2009 года рождения преодолевали дистанцию в 9 км, и победительницей стала Олеся Семенова.

15 километровый заезд был у девушек 2006-2007 года – Екатерина Веселова, у юношей 2006-2007 г.р. и 2004-2005 г.р, где победителями соответственно стали Игорь Кудрявцев и Никита Андреев.

Среди девушек 2005 года рождения и старше заезд в 5 км первой преодолела Елена Михайлова.

Алексей Захаренков стал первым среди мужчин 1973-1987 годов, проехав 15 км.

И среди самых взрослых мужчин старше 1962 года рождения стал Иван Михайлов.