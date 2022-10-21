Гдовский «Дом белого аиста» просит помощи в доставке сена

11:41, 21 октября 2022, ПАИ

Волонтёры центра «Дом белого аиста» просят неравнодушных жителей Псковской области оказать им помощь в доставке сена из Гдова. Об этом сообщается в группе в соцсети «ВКонтакте».

«Друзья! Нам в этом году очень нужна помощь в доставке сена из Гдова, не на чем привезти. Нужно забрать рулон сена в крестьянском хозяйстве «Прометей» и привезти его в Низовицы в Аистиный центр. На зиму нужно два рулона сена, на первое время хотя бы один», — написали в группе.

Волонтёры отметили, что холода уже приближаются, поэтому нужно готовить к зиме помещения и делать подстилку для птиц, а сено закончилось. «Сено и доставку оплатим. Если есть кто-то из Гдова и окрестностей, кто может помочь нам, – свяжитесь, пожалуйста, с руководителем центра по телефону – 8 (921) 500-11-92 (Марина Сиденко)», — просят в центре.