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Общество

Новый спортивный комплекс появится в Пскове до конца месяца

Фото: телеграм-канал Бориса Елкина

Новый спортивный комплекс на территории бывшего стадиона «Электрон» появится в Пскове, об этом в своём телеграм-канале сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин.

«Активные работы идут на территории бывшего стадиона «Электрон». Здесь по программе «Газпром – детям» до конца месяца появится многофункциональный спортивный комплекс. Площадка уже ограждена. Строители укладывают по периметру специальное бесшовное покрытие из резиновой крошки. Позже на него нанесут разметку, разделив на зоны для волейбола, баскетбола и легкой атлетики», – написал градоначальник.

Также в центре стадиона будет установлено футбольное поле с искусственным покрытием. Материал и мини-трибуны на 12 человек, а также скамейки и урны уже доставили на объект.

Помимо этого, установили баскетбольные кольца, футбольные ворота, стойки для мячеуловителей, разновысотные перекладины, брусья и скамьи для пресса, яма для прыжков в длину.

«Это третий и самый большой спортивный комплекс, который откроется в Пскове в этом году благодаря поддержке Главы региона Михаила Ведерникова и Правительства области», – заключил глава администрации.

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