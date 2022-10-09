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Общество

В России впервые с 9 августа выявили менее 20 тыс заболевших ковидом за сутки

Впервые с 9 августа в стране выявлено менее 20 тыс. случаев ковида за сутки. Всего с начала пандемии в РФ зарегистрировали 21 203 332 случая заражения. Сообщает ТАСС.

Число летальных исходов возросло на 102 против 106 днем ранее, до 388 199. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 28 793 против 38 289 днем ранее, до 20 414 224.

За сутки в России госпитализировали 1 017 заболевших против 2 174 днем ранее (снижение на 53,2%). Число госпитализаций уменьшилось в 70 регионах и увеличилось в девяти, в шести ситуация осталась без изменений.

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