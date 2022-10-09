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Общество

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир в понедельник

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир в понедельник в 10.30. 

Как прошел пожароопасный сезон? Какие водоемы очистили в Псковской области и что при этом нашли? Как поживают брачующиеся лоси и надо ли продолжать опасаться их внезапного выхода на дороги? Об этом в программе расскажет председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов.

Гостьей  «Псковского телеграма Online» также станет руководитель центра добровольчества Псковской области, депутат Псковской гордумы Алеся Михачёва. Она расскажет о том,  как будет работать созданный центр помощи семьям мобилизованных. Зачем решили его отрыть, будет ли там оказываться реальная помощь и кто будет контролировать решение вопросов, с которыми туда обратятся псковичи?

Смотрите на портале ПАИ и в официальной группе ПАИ в ВК 10 октября в 10:30, а в 11:30 – в эфире телеканала «Первый Псковский».

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