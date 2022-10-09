Ребёнок пострадал в результате ДТП в Пскове
В Пскове на Коммунальной улице у дома №72 водитель, управляя автомобилем Nissan Teana, допустил наезд на 6-летнего ребёнка.
В результате ДТП пострадал ребёнок, госпитализирован в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
08 октября 2022
Пьяный водитель сбил пешехода и вмял его в мусорные баки
08 октября 2022
Бесплатно вернуться в Москву могут пассажиры поезда Москва – Симферополь