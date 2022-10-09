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Происшествия

Ребёнок пострадал в результате ДТП в Пскове

Фото с места происшествия

В Пскове на Коммунальной улице у дома №72 водитель, управляя автомобилем Nissan Teana, допустил наезд на 6-летнего ребёнка.

В результате ДТП пострадал ребёнок, госпитализирован в медучреждение. 

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего. 

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