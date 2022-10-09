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Мобилизация студентов: опубликованы категории для отсрочки от призыва

Каким студентам положена отсрочка от частичной мобилизации рассказали в Telegram-канале «Объясняем. РФ». 

Минобрнауки России информирует, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется некоторым категориям учащихся, получающим образование по очной и очно-заочной (вечерней) форме впервые.

Впервые – это когда нет оконченного образования (диплома) по определенному уровню обучения. Важно: Для людей, получивших диплом специалиста после 2012 года, обучение в магистратуре является вторичным.

Отсрочка предоставляется всем студентам, получающим высшее или среднее профессиональное образование, в случае обучения в государственных образовательных организациях по программам, имеющим аккредитацию.

Аспирантам, обучающимся в образовательных и научных организациях по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров.

Обучающимся по программам ординатуры и ассистентуры-стажировки в государственных образовательных организациях по программам, имеющим аккредитацию.

Также отсрочка предоставляется всем студентам, аспирантам, обучающимся по программам ординатуры и ассистентуры-стажировки, в случае обучения в организациях, расположенных на территориях инновационных научно-технических центров.

Семинаристам, обучающимся в духовных образовательных организациях по образовательным программам, направленным на подготовку служителей и религиозного персонала религиозных организаций.

Студентам, восстановившимся в вузе и продолжающим обучение, а также находящимся в академическом отпуске отсрочка предоставляется, так как этом случае учеба студента не прерывается, а студент из вуза не отчисляется.

Выпускникам военно-учебных центров ( ВУЦ, ранее именовавшийся военной кафедрой), продолжающим после бакалавриата обучение по программе магистратуры положена отсрочка от частичной мобилизации.

Ранее мы писали о том, что предельный возраст призыва в России обозначили официально.

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