Маршрут движения подорвавшегося на Крымском мосту грузовика установлен
Следственный комитет России установил маршрут движения грузовика, подорвавшегося на Крымском мосту, – это Болгария, Грузия, Армения, Северная Осетия, Краснодарский край, сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин.
«Нами уже установлен маршрут движения грузовика..., это Болгария, это Грузия, это Армения, Северная Осетия, Краснодарский край», – сказал Бастрыкин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Глава СКР сообщил в связи с ЧП: «Даны соответствующие поручения о проведении оперативно-розыскной деятельности органам ФСБ, МВД России».
Как сообщалось, утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Погибли три человека. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
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Маршрут движения подорвавшегося на Крымском мосту грузовика установлен
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