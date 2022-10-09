Первоклассникам Усвятской средней школы вручили удостоверение пешеходов
Ежегодный праздник «Посвящения в пешеходы» прошел в Усвятской средней школе, сообщает газета «Новая жизнь».
Традиционное посвящение провели одиннадцатиклассницы Анастасия Кузник и Лидия Драгунова. Они поставили своим младшим товарищам важную задачу – стать законопослушными пешеходами, соблюдать правила дорожного движения и меры безопасности. Для этого девушки подготовили для них вопросы на знание правил дорожного движения, рассказали о дорожных знаках.
По итогу мероприятия всем были вручены удостоверения пешеходов.
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