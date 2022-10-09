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Общество

Призовые места во Всероссийском турнире «Кубок Александра Невского» взяли идричане

Идричане Михаил Алабухов и Никита Степанов заняли первые места во Всероссийском турнире «Кубок Александра Невского», сообщает газета «Призыв» Себежского района.

Всероссийский турнир «Кубок Александра Невского» по спортивной борьбе панкратион прошёл во Пскове с 6 по 9 октября 2022 года.

«В турнире имени Александра Невского участвуем второй раз, а так с 2018 года участвуем в соревнованиях различных уровней: областных, окружных и федеральных. Занимаемся со времён студенчества разными видами спорта, но остановились на панкратионе», – сообщают победители турнира.

Участников турнира было около 300 человек, включая детей. Самым маленьким спортсменам было  8 лет.

Впечатления от участия у спортсменов только положительные, по их словам, отличная организация и проведение, всё на высшем уровне.

Организатором соревнований выступает Федерация панкратиона России.

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