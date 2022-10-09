Подведены итоги второго дня Чемпионата области среди лыжников-гонщиков

23:29, 09 октября 2022, ПАИ

Сегодня во второй день Чемпионата области спортсмены соревновались на дистанциях от одного до четырех километров, сообщает газета «Островские вести».

Сегодня число участников Чемпионата и Первенства Псковской области по ОФП среди лыжников-гонщиков возросло. Кроме спортсменов, стартовавших в первый день, к ним прибавились участники из Порхова и воинской части 35700. Для спортсменов, выступавших за островские клубы, день стал урожайным на медали. Так в возрастной группе 2009 – 2010 годов рождения третьей стала воспитанница «СШ «Олимп» (Остров) Маргарита Белова. Среди ее ровесников первое и второе место заняли Иван Дубинец и Никита Петров из СОЦ «Юность-ДЮСШ».

В возрастной группе 2005 – 2006 годов рождения первенствовала Дарья Матвеенкова из «Юность-ДЮСШ». В возрастной группе 2002 – 1993 годов рождения второй стала Юлия Аплякаева из в/ч 35700, в возрастной группе 1992 – 1983 годов рождения на первом месте представительница также этой части Алена Большакова. В возрастной группе 1982 – 1973 годов рождения Руслан Гилитчук из островской воинской части занял первое место.

В возрастной группе 2007 – 2008 годов рождения Владислав Николаев из островской «СШ «Олимп» стал бронзовым призером. В возрастной группе 2002 –1993 годов рождения представители воинской части 35700 стали серебряными и бронзовыми призерами, это Хуршид Неверовский и Антон Светиков.

В возрастной группе 2005 – 2006 годов рождения первое место у Артема Емельянова из «Юность-ДЮСШ». В возрастной группе 1992 – 1983 годов рождения второе и третье места вновь у представителей островской воинской части Леонида Седова и Максима Гурова. В возрастной группе 2003 – 2004 годов рождения на верхней ступеньке пьедестала Сергей Васильев из СШ «Олимп».

Напомним, что в первый день спортсмены соревновались в беге на лыжероллерах. В соревнованиях участвовали сильнейшие лыжники-гонщики из городов и районов, где культивируется лыжный спорт. Это Печорский, Струго-Красненский, Великолукский, Невельский районы, города Остров, Псков, Великие Луки.