Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Подведены итоги второго дня Чемпионата области среди лыжников-гонщиков

Сегодня во второй день Чемпионата области спортсмены соревновались на дистанциях от одного до четырех километров, сообщает газета «Островские вести».

Сегодня число участников Чемпионата и Первенства Псковской области по ОФП среди лыжников-гонщиков возросло. Кроме спортсменов, стартовавших в первый день, к ним прибавились участники из Порхова и воинской части 35700. Для спортсменов, выступавших за островские клубы, день стал урожайным на медали. Так в возрастной группе 2009 – 2010 годов рождения третьей стала воспитанница «СШ «Олимп» (Остров) Маргарита Белова. Среди ее ровесников первое и второе место заняли Иван Дубинец и Никита Петров из СОЦ «Юность-ДЮСШ».

В возрастной группе 2005 – 2006 годов рождения первенствовала Дарья Матвеенкова из «Юность-ДЮСШ». В возрастной группе 2002 – 1993 годов рождения второй стала Юлия Аплякаева из в/ч 35700, в возрастной группе 1992 – 1983 годов рождения на первом месте представительница также этой части Алена Большакова. В возрастной группе 1982 – 1973 годов рождения Руслан Гилитчук из островской воинской части занял первое место.

В возрастной группе 2007 – 2008 годов рождения Владислав Николаев из островской «СШ «Олимп» стал бронзовым призером. В возрастной группе 2002 –1993 годов рождения представители воинской части 35700 стали серебряными и бронзовыми призерами, это Хуршид Неверовский и Антон Светиков.

В возрастной группе 2005 – 2006 годов рождения первое место у Артема Емельянова из «Юность-ДЮСШ». В возрастной группе 1992 – 1983 годов рождения второе и третье места вновь у представителей островской воинской части Леонида Седова и Максима Гурова. В возрастной группе 2003 – 2004 годов рождения на верхней ступеньке пьедестала Сергей Васильев из СШ «Олимп».

Напомним, что в первый день спортсмены соревновались в беге на лыжероллерах. В соревнованиях участвовали сильнейшие лыжники-гонщики из городов и районов, где культивируется лыжный спорт. Это Печорский, Струго-Красненский, Великолукский, Невельский районы, города Остров, Псков, Великие Луки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

09 октября 2022

Студент ВЛГАФК стал чемпионом на соревнованиях по ММА
09 октября 2022

Призовые места во Всероссийском турнире «Кубок Александра Невского» взяли идричане

09 октября 2022

Подведены итоги второго дня Чемпионата области среди лыжников-гонщиков

09 октября 2022

Первоклассникам Усвятской средней школы вручили удостоверение пешеходов
09 октября 2022

В Пскове не исключают видимость запуска ракеты с космодрома Плесецк
09 октября 2022

В Дновском районе установят новый колодец в деревне Стволино
09 октября 2022

Белорусские ноутбуки появятся в продаже к концу года
09 октября 2022

Выставка «Рерих и Псковский край» открылась в Острове


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...