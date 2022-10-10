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Общество

Как за покупателями следят в торговых центрах, рассказали эксперты

Перемещения покупателей по торговым центрам отслеживают при помощи разных устройств и программ. 

«Торговые центры могут считать посетителей с помощью специальных счетчиков на входах, но чаще этим занимаются арендаторы, используя тот же способ или учитывая чеки. Карты лояльности используют некоторые ТЦ, но скорее как маркетинговый инструмент», — цитирует профессора базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслава Чеглова агентство «Прайм».

Подключение к вайфаю тоже дает информацию о количестве посетителей ТЦ, но это в большей степени справочная информация, так как далеко не все посетители подключаются к местному интернету, как и посещают сайт торгового центра, если таковой есть.

Показатель трафика торговых точек используется в дальнейшем арендодателями при поиске новых арендаторов. «Их интересует, скольких посетителей можно в идеале получить», — объяснил он. Обычно трафик целенаправленно формируется уже при сдаче площадей в аренду. Достичь этого можно грамотной работой менеджмента. «Подбираются так называемые якорные арендаторы, как правило, торговые сети, привлекающие множество клиентов ежедневно. Им даются льготные ставки аренды», — рассказал Чеглов.

Потом менеджмент ТЦ подбирает остальные магазины, Это фоновые арендаторы, в основном живущие на сформированном другими трафике и дополняющие ассортимент торговой площадки до комплексного или универсального. «И здесь уже ставки аренды выше, они учитывают также местоположение павильона, востребованность ассортимента», — отметил он.

Точки общественного питания — так называемые ресторанные дворики — тоже положительно сказываются на проходимости ТЦ, подытожил он.

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