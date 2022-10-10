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Общество

В ГИБДД прокомментировали необходимость двойной сплошной на Поземского в Пскове

Фото: группа «Псков за рулём»

Начальник ГИБДД УМВД РФ по Пскову Владимир Папорт отреагировал на обращение псковичей по поводу двойной сплошной на улице Леона Поземского. Комментарий по этому поводу он дал корреспонденту Псковского агентства информации.

«На Поземского появится новый светофор, на пешеходнике у дома 60. А что мешало сделать его транспортным? Можно было сохранить поворот налево на улицу Невского. И поворот с Александра Невского налево на Поземского. А не эти ваши двойные сплошные», - говорится в сообщении группы «Псков за рулём» в соцсети «ВКонтакте».

«Первое, согласно ст. 196 Федерального закона о безопасности дорожного движения, вопрос организации дорожного движения возложен на собственника дороги, которым является администрация города Пскова. Второе, есть конвенция безопасности дорожного движения, которая не рекомендует на дорогах с двусторонним движением, имеющих четыре полосы и более, повороты налево вне светофорных объектов. Соответственно, здесь, в первую очередь, вопрос по схемам организации дорожного движения, это вопрос к собственнику дороги», - сказал Владимир Папорт.

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