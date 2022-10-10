Петербургский вуз проведёт в Пскове тренинги для будущих бизнесменов

11:57, 10 октября 2022, ПАИ

Тренинги предпринимательских компетенций проведет университет ИТМО для студентов в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе университета ИТМО.

Эксперты ИТМО, РВК и стартап-студии «Открытые инновации» в формате воркшопов расскажут, какие навыки важно развивать начинающим предпринимателям, как создать успешный стартап с нуля, что следует учитывать при формировании команды, а также, где искать инвесторов и партнеров для развития бизнеса. Принять участие в тренингах смогут студенты всех российских вузов.

Помимо Пскова, аналогичные курсы пройдут ещё в пяти городах России: в Санкт-Петербурге, Калининграде, Великом Новгороде, Петрозаводске и Архангельске.

Тренинги будут включать в себя разборы реальных кейсов, индивидуальные и командные мозговые штурмы, практические задания и бизнес-игры.

«Каждый из тренингов — это не короткая лекция или семинар, а полноценный воркшоп на целый день, где студенты под руководством опытных экспертов будут сразу же применять полученные знания к своим проектам», – рассказали в пресс-службе учебного заведения.