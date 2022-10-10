Как псковичам не потерять деньги во время больничного, объяснила эксперт

13:57, 10 октября 2022, ПАИ

Как избежать потери доходов при больничном и как оформить листок нетрудоспособности должным образом и без ошибок, рассказала Псковскому агентству информации глава исследовательского центра Superjob Наталья Голованова.

Без осложнений на кошелёк

В первую очередь эксперт предлагает разобраться, кто сможет болеть без финансовых потерь, а кого болезнь всё-таки лишит части ежемесячного дохода. Сумма, получаемая за период временной нетрудоспособности, зависит от стажа работы. Имеется в виду не время работы в данной организации, а общий трудовой стаж, в течение которого за работника вносились отчисления в Фонд социального страховании (ФСС). Если такой общий стаж составляет менее 5 лет, то за время болезни работнику оплачивается 60% среднего заработка; если от 5 до 8 лет — 80%; более 8 лет — 100%. В этом вопросе никаких изменений не произошло, хотя периодически обсуждаются поправки в законодательство, согласно которым на стопроцентную оплату могли бы рассчитывать лишь сотрудники, имеющие 15-летний стаж работы. Поправки пока приняты не были.

Как же подсчитать, на что можно рассчитывать, уходя на больничный. Для этого сначала нужно вычислить свой средний дневной заработок. В расчете учитываются все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат (оклад, премия, бонус и т. п.), кроме компенсаций на отпуск и за больничный, применённые у соответствующего работодателя.

Шаг первый.

Заработная плата за два предыдущих календарных года делится на 730 дней. Но, если средний заработок в расчётном году превышает лимит, установленный государством, то все, что заработал человек сверх этой суммы, в расчет не включится. В 2021 году этот лимит составлял 966000 руб., в 2020 — 912 000 руб. На 2022 год такой лимит составит 1 032 000 руб.

Пример для наглядности. Попробуем определить максимальный средний дневной заработок в соответствии с предельной суммой оплаты труда (ПСОТ). В 2022 году формула расчёта среднего дневного заработка выглядит так: (ПСОТ за 2021 + ПСОТ за 2020) / 730. То есть (966000+912000) / 730 = 2572,60 руб. Таким образом, в 2022 году за один день нетрудоспособности работнику с максимальным стажем (свыше 8 лет работы) будет выплачено не более чем 2572,60 руб.

Шаг второй.

Полученная сумма среднедневного заработка умножается на количество дней нетрудоспособности и на коэффициент, зависящий от страхового стажа (те самые 60, 80 и 100 процентов, о которых шла речь выше). 100% получат сотрудники, чей стаж превышает 8 лет. Остальные — в соответствии с тем, сколько времени работодатель перечислял за них средства в ФСС.

Теперь нужно подсчитать трудовой стаж, чтобы затем вычислить и окончательную сумму выплат. Для этого просто необходимо сложить все периоды работы в соответствии с записями в трудовой книжке. При этом неважно, прерывался стаж или нет. Если от трудовой книжки вы отказались, получите данные о своем стаже, например, через Пенсионный фонд РФ.

Если за два прошедших года вы поменяли работу или успели поработать по совместительству, рассчитывать сумму выплат вам будут по той же схеме, но с учётом доходов на предыдущем месте работы. Выданную при увольнении справку о сумме заработной платы, на которую были начислены страховые взносы, многие путают со справкой 2-НДФЛ, однако при расчёте больничного бухгалтер будет исходить именно из справки о сумме заработной платы. Так что работники, получающие «серую» зарплату, в очередной раз убедятся в преимуществах полностью налогооблагаемых доходов.

Почему так мало?

И всё же, когда больничный оплачен, многие недоумевают: почему так мало? Сумма и в самом деле несколько меньше, чем выходила по приведённым выше расчётам. Дело в налогах. Выплаты по больничным, как и любые другие, облагаются подоходным налогом. То есть из расчётной суммы предстоит вычесть ещё 13%.

А если в последние два года вы по каким-то причинам человек не работал или почти не работал, то бухгалтер рассчитает больничный исходя из минимального размера оплаты труда (федерального МРОТ) + районный коэффициент (в том случае, если он установлен в вашем регионе). Сумма будет очень небольшой, но лучше, чем ничего. Правда, есть категории работников, для которых сделали исключение: сотрудники, которые последние два года, предшествующие наступлению болезни, находились в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком, имеют право на замену расчетных лет. То есть для расчета их больничных бухгалтер будет учитывать заработную плату за два календарных года до наступления подобных отпусков.

Кто выплачивает пособие?

Согласно последним поправкам в законодательство, пособие выплачивается таким образом:

За первые три дня болезни пособие назначает и выплачивает работодатель;

За остальные дни болезни пособие напрямую выплачивается фондом социального страхования (ФСС).

Для выплаты ФСС пособия работодатель должен передать в ФСС необходимые сведения о вас. Эти сведения можно предоставлять своему работодателю при приеме на работу. Если человек этого не сделал - работодатель дополнительно должен получить информацию, необходимую для расчета и выплаты пособия, и отправить эти сведения в ФСС.

Работник советуют обратить внимание, что сейчас практически все листки нетрудоспособности оформляются в виде электронного документа. Привычный бумажный «больничный» уже не выдают. После закрытия такого больничного надо сообщите его номер работодателю. Этого будет достаточно, чтобы работодатель смог найти больничный в базе и принять его в работу для оплаты.

Как и раньше, оформить больничный можно не только тогда, когда вы заболели или получили травму сами, но и при необходимости ухода за больным родственником или ребёнком, а также в случае карантина.

Важно: больничный предоставляется лишь штатным сотрудникам организаций, сведения о которых переданы работодателем в Пенсионный фонд РФ.

Болезнь или геройство?

Брать всё-таки больничный или переносить болезнь на ногах, зарабатывая осложнения и заражая коллег, но не теряя лишнюю копейку? Как можно легко убедиться, правила расчета пособия практически не скажутся на оплате труда людей со средними по стране заработками. А мнение врачей однозначно: серьёзные заболевания, к которым относится, например, грипп или коронавирусная инфекция, несовместимы с трудовыми подвигами. Так что в случае болезни лучше сделать паузу. Оформив больничный лист и оставшись дома, человек избавит от возможной инфекции коллег и быстрее поправится сам.