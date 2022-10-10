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Общество

Сервис СберЧаевые: для кого предназначен и как им пользоваться

Сегодня в России остаётся всё меньше мест и ситуаций, где людям могут понадобиться наличные денежные средства. Безналичная оплата товаров и услуг становится все более естественной и привычной. Зачастую люди настолько привыкают к «безналу», что вообще не носят с собой купюры и монеты. Но как быть, если захотелось поблагодарить официанта за приветливое и быстрое обслуживание или уличного музыканта за сыгранную любимую мелодию?

Сбер запустил уникальный сервис безналичных чаевых – СберЧаевые, который позволят клиентам легко благодарить работников сферы услуг за оказанный сервис, даже если с собой нет наличных и банковских карт — достаточно наличие смартфона. Для оплаты необходимо отсканировать QR-код получателя, выбрать или ввести сумму вознаграждения, нажать зеленую кнопку SberPay и подтвердить транзакцию в приложении СберБанк Онлайн одним кликом.

Новый сервис Сбербанка удобен не только клиентам, но и дает дополнительный доход работникам сферы услуг, у которых доля чаевых из-за постепенного перехода на безналичные платежи значимо сократилась.

Чтобы начать получать чаевые на карту, достаточно зарегистрироваться на специальном ресурсе Сбера по номеру телефона, привязать карту, на которую будут приходить чаевые и настроить командный или персональный QR-код, которые можно показывать клиенту на экране смартфона или на напечатанной визитке, а также разместить в тейбл тентах, в расчетнице, чек-холдерах и т. д.

Отсутствие каких-либо промежуточных счетов для зачислений, мгновенной перевод чаевых на карту сотрудника делает сервис особенно привлекательным.

«Сервис удобен и частным клиентам, и предпринимателям. Клиент получает возможность поблагодарить бариста или курьера быстро и безопасно, выбрав при переводе удобный для себя вариант комиссии 5% с плательщика или поступление средств официанту за минусом 5%. С чаевых не придется отдавать налоги. А для предпринимателей сервис удобен простой и быстрой регистрацией, которая занимает не более 5 минут, отсутствием виртуальных счетов и условий по выводу с них денежных средств, а также отсутствием какой-либо комиссии», - отметил управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец. 

Источник: пресс-служба Сбербанка

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