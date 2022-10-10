В Пскове ограбили ювелирную мастерскую

12:46, 10 октября 2022, ПАИ

5 октября в Пскове горожанин похитил золотые изделия из ювелирной мастерской, а 6 октября в Великих Луках посетитель в магазине попытался украсть деньги из сейфа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчина попросил мастеров показать ему золотую цепочку с крестиком, после чего схватил золотое изделие и скрылся. Сотрудники отдела полиции №2 УМВД России по городу Пскову отреагировали незамедлительно. Они провели соответствующие оперативно-розыскные мероприятия и установили подозреваемого в грабеже. Им оказался 30-летний безработный пскович. Похищенное обнаружено и изъято.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 статьи 161 «Грабеж» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Ведется следствие.

В Великих Луках в подсобном помещении магазина по улице Дьяконова неизвестный мужчина с применением насилия попытался похитить из сейфа деньги. Однако злоумышленник был задержан. Помощь при этом полицейским оказали работники магазина. Злоумышленником оказался 31-летний ранее неоднократно судимый великолучанин, В его отношении возбуждено уголовное дело.