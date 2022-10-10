Не бояться ходить к психиатрам призывает псковичей специалист

14:24, 10 октября 2022, ПАИ

Не бояться ходить к психологам и психиатрам призывает псковичей врач-психиатр, заведующая диспансерным психоневрологическим отделением Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии Светлана Шилова. Об этом она сказала на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Психолог Центра общественного здоровья Ольга Есева напомнила, что сегодня отмечается День психического здоровья, который призван привлечь внимание к этому вопросу.

«На мой взгляд, психическому здоровью уделяется мало внимания», - констатировала Есева.