Не бояться ходить к психиатрам призывает псковичей специалист
Не бояться ходить к психологам и психиатрам призывает псковичей врач-психиатр, заведующая диспансерным психоневрологическим отделением Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии Светлана Шилова. Об этом она сказала на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.
Психолог Центра общественного здоровья Ольга Есева напомнила, что сегодня отмечается День психического здоровья, который призван привлечь внимание к этому вопросу.
«На мой взгляд, психическому здоровью уделяется мало внимания», - констатировала Есева.
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