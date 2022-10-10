Пандемия и СВО добавили работы псковским психиатрам

14:39, 10 октября 2022, ПАИ

Пандемия и СВО добавили работы псковским психиатрам, сообщила заведующая диспансерным психоневрологическим отделением Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии Светлана Шилова на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«После пандемии люди стали чаще обращаться. Приходило множество впечатлительных дам, которые не понимали, как жить в данной ситуации. И сейчас новая информация поступает 24/7: теперь приходят и сами люди, и родственики тех, кто беспокоится за близких», - заметила Шилова.

По ее словам, женщины обращаются к специалистам чаще, мужчины «загоняют проблемы вовнутрь», а потом начинают «ходить по врачам». «А «ларчик просто открывался»: лечиться нужно было у нас», - отметила Светлана Шилова.