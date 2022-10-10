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Экономика

Россельхозбанк инвестирует в масштабные проекты развития АПК Псковской области

Россельхозбанк инвестирует в масштабные проекты развития АПК Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе организации.

В Москве состоялась XXIV Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень». В числе представителей Псковского региона в ней принял участие и директор регионального филиала Россельхозбанка – опорного банка АПК. Дмитрий Алемасов поделился впечатлениями от участия в мероприятии.

– Дмитрий Анатольевич, «Золотая осень» демонстрирует достижения сельского хозяйства. Какое оно сейчас?

– Сейчас сельское хозяйство – это драйвер всей российской экономики даже несмотря на санкционное давление. Сельское хозяйство России удовлетворяет потребности населения в базовых продуктах, также реализуется экспортный потенциал. Успешно ведётся политика импортозамещения. По сути, сейчас страна импортирует, в основном, те продукты, которые в силу наших климатических особенностей у нас просто не растут: например кофе, чай. Подчеркну: аграрии России добились продовольственной безопасности страны. В этом есть роль каждого региона – и нашего в том числе. Я горжусь, что наши аграрии добиваются высоких результатов в общем деле – при нашей поддержке. И что мы помогли АПК стать по-настоящему современной отраслью.

– В таком случае расскажите, какими проектами в вашем регионе вы больше всего гордитесь.

Россельхозбанк внес существенный вклад в укрепление и развитие агропромышленного комплекса Псковской области. Так, при поддержке банка был реализован один из крупнейших в регионе инвестиционных проектов ОАО «Красное знамя» по строительству молочной фермы на 1800 голов фуражного стада в деревне Насва Новосокольнического района. Реализация другого масштабного инвестиционного проекта ООО «ПсковАгроИнвест» по строительству роботизированного комплекса на 1920 голов в деревне Ажово Псковского района с использованием новейших достижений науки и техники поможет в развитии животноводства в Псковской области.

В целом в 2022 году по сравнению с 2021 годом кредитный портфель юридических лиц в банке был увеличен на 26% и составил почти 4 млрд рублей. Доля банка на рынке сельскохозяйственного кредитования в сегменте малого и среднего бизнеса достигла 51%.

Кредитная политика Россельхозбанка позволила аграриям успешно провести посевную кампанию весной этого года. Банк профинансировал сезонные работы на 923 млн рублей, а также на 656,3 млн рублей нарастил объемы инвестиционного кредитования в аграрном секторе Псковской области.

– Вы назвали сельское хозяйство по-настоящему современной отраслью. Как обстоят дела с цифровизацией?

– АПК – это очень наукоёмкая отрасль. За последние 7 лет объем инвестиций в агротехнологии в мире вырос в 9 раз – с 6 до 52 млрд долларов. Крупные компании всё больше инвестируют в развитие инноваций в АПК, а стартапы активно привлекают венчурный капитал. Внедрение агротехнологий позволяет аграриям принимать решения на основе точных данных и анализа причинно-следственных связей. В итоге снижается вероятность ошибок, уменьшаются издержки и потери производства, растет урожайность.

Выручка среднестатистического российского фермера может вырасти по меньшей мере на 30% в перспективе двух лет с момента внедрения современных агротехнологий.

– И как участвует в поддержке агротеха Россельхозбанк?

– Мы стали первопроходцами в этом направлении, внедрили и развиваем экосистему «Своё», работаем со всеми потребностями агротеха комплексно. Россельхозбанк уже вложил в агротех порядка 2,5 млрд рублей. Сейчас в нашем регионе b2b-сервисом «Своё Фермерство» пользуются 50 клиентов, к маркетплейсу «Своё Родное» подключены 45 фермеров, на сервисе поиска работы в АПК «Я в агро» представлено около 80 вакансий. Кроме того, в экосистему входят платформы для улучшения жилищных условий «Своё Жильё» и «Своё Село».

– Вот, кстати, о селе. В апреле Россельхозбанк объявил о возобновлении реализации программы «Сельская ипотека» после выделения субсидий. Каков спрос на программу?

– Это по праву один из самых популярных наших ипотечных продуктов, ведь можно по льготной ставке под 3% кардинально улучшить жилищные условия, переехать в экологически благоприятную сельскую местность. С начала действия программы мы выдали в регионе более 100 млн рублей сельской ипотеки.

– Каковы горизонты развития АПК страны, на ваш взгляд?

– Сейчас перед отраслью стоят задачи технологической модернизации, создания отечественной генетики и селекции, развитие кадрового потенциала, а также обеспечение темпов роста агропрома выше, чем в целом по экономике. РСХБ, как специально созданный для поддержки агропрома банк, продолжит оказывать отрасли системную поддержку.

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