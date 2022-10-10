Новая школа на Юбилейной в Пскове будет готова к 1 декабря

16:56, 10 октября 2022, ПАИ

Строительство новой школы на 825 мест на улице Юбилейной в Пскове находится в стадии завершения, сообщил глава администрации города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Готова внутренняя отделка, идет пусконаладка вентиляции, слаботочных систем, видеонаблюдения. На пришкольной территории сделано восемь площадок для отдыха и занятий спортом, проезды, парковки, пешеходные дорожки, газоны и зеленые насаждения.

Продолжаются конкурсные процедуры на поставку школьного оборудования и мебели. За пределами территории специалисты укладывают трубы для подключения сетей водопровода и канализации. По окончании работ будет восстановлено нарушенное благоустройство.

Школа строится по нацпроекту «Образование» и призвана сократить вторую смену. Учебное заведение приспособлено для обучения детей с ОВЗ. Здание оборудовано пандусом, лифтом для маломобильных граждан, подъемниками, помещения и дверные проемы соответствуют требованиям «Доступной среды», напомнил Борис Елкин.

«Стройка идет по графику. Все работы на объекте должны завершиться к 1 декабря», - заключил глава администрации города.