Псковичи примут участие в третьем сезоне конкурса «Лига Лекторов»

17:34, 10 октября 2022, ПАИ

Жители Псковской области примут участие в третьем сезоне конкурса «Лига Лекторов», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

Участникам конкурса предстоит пройти ряд отборочных испытаний, чтобы поделиться своими знаниями с жителями всей страны. Среди кандидатов в лекторы от региона много преподавателей самых разных дисциплин, но есть и представители уникальных профессий. На протяжении всего сезона конкурсантам предстоит напряженная конкурентная борьба за 50 мест в списке лучших просветителей страны. Ведь число заявок на участие в этом сезоне побило все предыдущие рекорды — 9 тысяч 174 кандидата.

Среди 30 конкурсантов от Псковской области преобладают педагоги школьного, вузовского и дополнительного образования по самым разным дисциплинам: история, информационные технологии, экономика и финансы, декоративно-прикладное искусство, английский язык. Работать с аудиторией готовы не только педагоги, но и представители других профессий, в том числе чрезвычайно редких. В конкурсе участвует представитель духовной семинарии, глава региональных программ благотворительного фонда, директор планетария, руководитель Псковского УФАС России, чтец аудиокниг.

Участники конкурса «Лига Лекторов» от региона готовят лекции на тему бизнеса и карьеры, естественных наук, культуры и искусства, экологии и благотворительности, и социально-гуманитарных дисциплин.

За звание Лектора «Знания» поборются участники из 88 российских регионов, в том числе из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской области.

В конкурсе участвуют жители 1 096 городов и поселков страны.

Лекторы будут состязаться по восьми направлениям: экология и благотворительность, социально-гуманитарные науки, карьера и бизнес, наука и технологии, естественные науки, медиа и маркетинг, культура и искусство, спорт и ЗОЖ. Вновь самое популярное направление — социально-гуманитарное, по нему зарегистрировалось 2 877 конкурсантов.

Среди тех, кто подал заявки на конкурс, — учителя, профессора и преподаватели вузов, врачи, юристы, государственные служащие, индивидуальные предприниматели, психологи, писатели, инженеры, маркетологи, библиотекари, экскурсоводы, архитекторы, геологи, искусствоведы, художники, дизайнеры, музыканты, а также финалисты конкурсов «Лидеры России», «Мастера гостеприимства», «ТопБлог» платформы «Россия — страна возможностей» и многие другие.

В числе конкурсантов — глава Республики Тыва, министр спорта Нижегородской области, заместитель министра по делам молодежи Республики Дагестан, советник латиноамериканского департамента МИД России, хранитель Большого Петергофского дворца, заведующий Музеем истории татарской литературы, солистка Московского государственного театра оперетты, артистка Донецкого республиканского академического молодежного театра, директор театра глухих в Санкт-Петербурге, генеральный директор телеканала «Просвещение», инструктор Белоярской АЭС, руководитель направления анализа и развития проекта «Больше, чем путешествие», лучший пиар-специалист в России по версии «Яндекса», глава Фонда Alpha Robotics Venture и другие профессионалы своего дела.

Третий сезон «Лиги Лекторов» удивляет и разнообразием возрастов конкурсантов. Самому старшему участнику этого сезона — 88 лет, а самых молодых, 18-летних конкурсантов, — 140 человек.

«В третьем сезоне мы получили более 9 тысяч заявок на участие — это почти в два раза больше, чем в предыдущем. Мы думали, что поставить новый рекорд будет сложно, но третий сезон вновь доказал, что россияне разных поколений стремятся не только сами стать умнее, мудрее, они хотят делиться знаниями и опытом. Мы рады такому отклику, потому что конкурс продолжает решать нашу задачу по росту и развитию лекторского сообщества в России. Высокая востребованность конкурса среди людей самых разных профессий, разных возрастов вдохновляет нас на развитие и поиск новых форматов просвещения, которые будут интересны всем в нашей стране», — подчеркнул генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

В третьем сезоне «Лиги Лекторов» участников ждет сразу несколько нововведений. Сезон будет длиться до конца апреля следующего года, а очные выступления лекторов состоятся по всей России.

До 9 октября продлился сбор видеолекций конкурсантов, которые Экспертный совет конкурса оценит с точки зрения их содержательности и зрелищности. В ходе регионального этапа с ноября по декабрь пройдут очные лекции участников на разных площадках страны. После этого конкурсантам предстоит провести дистанционные лекции перед открытой аудиторией, с трансляцией на официальном сайте конкурса и в социальных сетях Российского общества «Знание». Полуфинал «Лиги Лекторов» будет проходить на площадках в восьми федеральных округах — просветители, каждый в своем округе, выступят перед открытой аудиторией слушателей, которая выберет финалистов. И уже в апреле 2023 года в Москве состоится финал всероссийского конкурса. Финалисты выступят с лекциями в топовых московских вузах, их выступления будут оценивать слушатели и Экспертный совет.

Имена 50 лучших просветителей «Лиги Лекторов» станут известны на церемонии награждения победителей в Москве. Финалисты и победители третьего сезона получат звание Лектора «Знания» и возможность выступать на мероприятиях Общества. Еще одной наградой победителям конкурса станут денежные призы в размере 500 тысяч рублей на поддержку, развитие и продвижение просветительского контента и призы от партнеров конкурса.

Также в числе значимых нововведений всероссийского конкурса — старт «Школьной Лиги Лекторов». Инициатива призвана популяризировать просветительскую деятельность в молодежной среде и поддержать активных ребят, желающих реализовать себя в просвещении, освоить ораторское искусство. Попробовать свои силы в новом направлении смогут учащиеся школ и средних специальных учебных заведений в возрасте от 14 до 17 лет. Конкурс проводится по тем же восьми тематическим направлениям, что и основная «Лига Лекторов». Юных участников ждут дистанционный этап — представление своих видеолекций, онлайн-выступление, очный полуфинал в родных федеральных округах и финал в Москве, по итогам которого будут определены 20 победителей.

Важной составляющей конкурса для школьников, как и для взрослых, станет система наставничества, которая впервые была реализована во втором сезоне «Лиги Лекторов».

Победители прошлого сезона делились лайфхаками, помогали конкурсантам в подготовке к выступлениям. Развитию наставничества будет способствовать и «Академия Знания» — новое направление работы Общества «Знание», нацеленное на обучение в очном и онлайн-формате разных групп аудитории из числа участников проектов и партнеров Российского общества «Знание».