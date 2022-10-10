Правительство утвердило план по работе экономики при мобилизации в России

18:00, 10 октября 2022, ПАИ

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин утвердил план первоочередных мер по обеспечению работы российской экономики в условиях частичной мобилизации.

Как сообщает Telegram-канал правительства России, план предусматривает несколько положений. Минюст и Минобороны разработают проект федерального закона, согласно которому граждане, призванные на военную службу по мобилизации, смогут оставаться собственниками бизнеса. Сейчас военнослужащим запрещено заниматься предпринимательством лично или через доверенных лиц. После принятия такого акта мобилизованные получат пятидневную отсрочку на оформление доверенности новому руководителю и передачу дел.

Для предпринимателей, призванных на военную службу, продлят сроки уплаты налогов, страховых взносов и других обязательных платежей. Также для них предусмотрен перенос срока представления деклараций по налогам и иной отчетности.

Предприниматели смогут получить кредитные каникулы и отсрочку по аренде.

Если мобилизованный предприниматель не сможет обеспечить своевременное исполнение контракта на поставку товаров, выполнение работ или услуг, его условия могут быть изменены. К таким представителям бизнеса также не будут применяться штрафные санкции.

Кроме того, будут скорректированы и условия грантовой поддержки. Появится возможность продления сроков реализации таких проектов, снижения требований к ним и исключения штрафных санкций.