В Госдуме призвали не пугать мужчин запретом на выезд

00:41, 11 октября 2022, ПАИ

Депутат Госдумы Олег Матвейчев осудил инициативу по ограничению передвижения мужчин, которую предложили власти Крыма. По его мнению, такие заявления пугают молодёжь, в том числе и редких специалистов — айтишников, пишет Telegram-канал «Россия сейчас». Так в стране может быть «обескровлена» промышленность, отмечает депутат.

Крымские власти хотят внести законопроект, который запретил бы мужчинам призывного возраста покидать Россию. Там также предлагают вносить тех, кто уже покинул страну, в реестр «находящихся под иностранным влиянием» лиц.