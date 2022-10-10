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Общество

В Госдуме призвали не пугать мужчин запретом на выезд

Депутат Госдумы Олег Матвейчев осудил инициативу по ограничению передвижения мужчин, которую предложили власти Крыма. По его мнению, такие заявления пугают молодёжь, в том числе и редких специалистов — айтишников, пишет Telegram-канал «Россия сейчас». Так в стране может быть «обескровлена» промышленность, отмечает депутат.

Крымские власти хотят внести законопроект, который запретил бы мужчинам призывного возраста покидать Россию. Там также предлагают вносить тех, кто уже покинул страну, в реестр «находящихся под иностранным влиянием» лиц.

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