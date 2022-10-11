Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Специалисты дали советы, как подготовить дачу к зиме

Оставленной без присмотра в холодное время года даче могут угрожать различные факторы. О том, как правильно подготовить имущество к зиме, пишет «Лента.ру».

В 35 процентах случаев в частные дома оказываются повреждены из-за сильного снега и ветра. Из-за пожаров в страховую компанию обращаются 26 процентов клиентов, из-за связанных с водой повреждений — 24 процента. Еще 10 процентов обращений приходится на кражи, количество которых выросло за последнее время.

Отмечается, что причина более чем 60 процентов страховых выплат по риску «пожар» — аварийная работа электросети и электрооборудования. На втором месте находятся возгорания из-за перекала печи, а на третьем — из-за пала мусора и природных пожаров.

Чтобы избежать возгораний и попадания в дом воды рекомендуется перед началом зимы починить и укрепить кровлю, а также слить воду из водопроводной системы и радиаторов отопления. Также следует прочистить печи, проверить исправность электропроводки и отопительных систем. Если на даче водятся мыши, от них лучше избавиться — грызуны могут испортить провода и спровоцировать замыкание.

В качестве защиты имущества от злоумышленников эксперты советуют установить решетки на окна, сигнализацию или сирену с датчиками движения. Также можно повесить муляж видеокамеры или табличку, что объект находится под охраной. Последнее не спасет от опытных воров, однако отпугнет бездомных. Если же собственник принял решение застраховать имущество, стоит тщательнее выбирать страховку и не пытаться экономить.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

11 октября 2022

Псковский ветеран: Когда беда входит в дом, русские объединяются
11 октября 2022

Специалисты дали советы, как подготовить дачу к зиме

11 октября 2022

Об ускоренной помощи семьям мобилизованных псковичей рассказал эксперт
11 октября 2022

Об учрежденном в память спасения Александра II училище рассказали псковичам
11 октября 2022

Себежский район подписал соглашение о приграничном сотрудничестве

11 октября 2022

Карантин по золотистой нематоде отменили в Псковском районе
11 октября 2022

Льготное исчисление стажа сохранят на время частичной мобилизации

11 октября 2022

Сбор помощи мобилизованным продолжается в Струго-Красненском районе

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...