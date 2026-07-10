Псковская область перешла на новую схему заправки на АЗС: первые итоги подвёл губернатор

23:17, 10 июля 2026, ПАИ

​С сегодняшнего дня в Псковской области начала работать система разделения потоков автомобилей на АЗС по чётным и нечётным номерам. Как прошёл первый день, сообщил глава региона Михаил Ведерников в MAX.

Большинство водителей учли изменения и приехали на АЗС в соответствии со своим госномером, отметил Михаил Ведерников.

«Первый день по новым правилам заправки авто по чётным и нечётным номерам прошёл достаточно гладко. О результатах говорить еще рано. Очереди пока сохраняются, но стали немного меньше. Показательными, как уже говорил, будут выходные», – сказал глава региона.

Михаил Ведерников также сообщил, что ответил на самые частые вопросы жителей в новом видео – он призвал граждан уделить время и ознакомиться с материалом. «Друзья, ситуация в регионе сложная, но не критичная. По крайней мере, у нас нет необходимости переводить людей на удалённую работу, как это делают в некоторых регионах», – отметил Михаил Ведерников.

Есть и положительная динамика в решении топливного вопроса: по итогам рабочих встреч в Москве удалось договориться с сетевой компанией об увеличении объёмов поставок бензина. Уже сегодня на заправки региона поступает больше топлива, чем в предыдущие дни недели, подчеркнул он.