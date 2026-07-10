Режим беспилотной опасности сняли в Псковской области
Режим беспилотной опасности отменили в Псковской области сегодня, 9 июля. Сообщение об этом разместили в официальном канале единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по региону на платформе MAX.
«Отбой беспилотной опасности в Псковской области. При обнаружении обломков не приближайтесь к ним и сообщите по телефону 112. Возможны ограничения интернета и мобильной связи», – призвали псковичей.
Библиотека имени Курбатова стала площадкой форума «Объекты Всемирного наследия: достижения и опыт регионов»
Правила взаимодействия с родительским сообществом обсудили на Форуме классных руководителей в Пскове