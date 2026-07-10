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Библиотека имени Курбатова стала площадкой форума «Объекты Всемирного наследия: достижения и опыт регионов»

Библиотека имени Курбатова стала одной из площадок VI Межрегионального форума «Объекты Всемирного наследия: достижения и опыт регионов». Здесь работала секция «Популяризация культурного наследия: подходы и инструменты», сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения культуры.

Фото здесь и далее: ПОУНБ имени В. Я. Курбатова

Модераторами площадки выступили заведующая Региональным центром по работе с редкими и ценными документами Регина Денисова и главный специалист Службы управления объектом всемирного наследия и объектами деревянного зодчества Научно-производственного центра по охране памятников Татьяна Оленцевич. Участников секции приветствовала генеральный директор библиотеки Лариса Егорова, которая накануне, в первый день работы форума, рассказывала об успешном участии в федеральном проекте по созданию сети Региональных центров реставрации и консервации. Руководитель центра «Штиглиц Дизайн» Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица Полина Машталь рассказала о развитии монумента в культурно-исторический комплекс на примере объекта культурного наследия федерального значения «Разорванное кольцо» на «Дороге жизни» (Всеволжский район Ленинградской области).

Древлехранитель Псковской епархии Русской православной церкви, монах Антоний (Воеводин) рассказал об опыте реализации работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Николы со Усохи». Регина Денисова представила многочисленные источники информации об этом храме, которые хранятся в редком фонде и имеют статус книжных памятников. О работе Регионального центра реставрации и консервации документов отдела хранения основного фонда библиотеки имени рассказала (и показала на примере небольшого фильма) его заведующая Анна Евдокушина. Участники форума узнали, как специалисты возвращают к жизни утраченные книги, газеты и документы. Отметим, в юбилейный год 80-летия Победы сотрудниками Центра был отреставрирован годовой комплект газеты «Псковская правда» за 1945 год, а также отдельные выпуски газет «Голос молодёжи», «За колхоз», «Колхозная жизнь», «Народный мститель», «Партизанская месть», «Славковский льновод», «За Советскую Родину», «Ленинградский партизан» и «Коммуна».

Самой наглядной оказалась практическая часть работы секции. Для участников форума специалисты библиотеки провели экскурсию по Региональному центру реставрации и консервации и Региональному центру по работе с редкими и ценными документами. «Мы бережно храним наш фонд и приглашаем познакомиться с ним всех, кто занимается научными исследованиями и просто любит живую историю», – подытожила встречу Регина Денисова.

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