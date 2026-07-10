В семье насилия нет: в Великих Луках полиция завершила проверку резонансного видео

22:00, 10 июля 2026, ПАИ

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки провели проверку в связи с широким общественным резонансом из‑за видеозаписи, на которой запечатлено поведение жителя Великих Лук, воспринятое как деструктивное и асоциальное. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Правоохранители установили участника ролика. Молодой человек пояснил, что контент носил постановочный характер – его снимали, чтобы привлечь внимание к аккаунту в социальных медиа. Он признал, что публикация оказалась недопустимой, и принёс публичные извинения.

«Мы с моей девушкой‑супругой засняли видео, которое вызвало общественный резонанс. Мы хотим извиниться за эти действия, за то, что мы сделали так, что они были восприняты неправильно. И за все ошибки, которые привели к тому, что люди стали переживать и чувствовать это на себе. Мы не хотели этого допустить. У нас не было цели сделать, чтобы был настолько большой тираж», – сказал молодой человек, извинившись на камеру.

Мужчина утверждает, что в его семье нет ни насилия, ни драк, ни скандалов.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова назвала пропагандой домашнего насилия видео молодых супругов Лавровых из Великих Лук, которые они публикуют в социальных сетях.