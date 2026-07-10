Почти 40% взрослого населения России страдают «болезнями-всадниками»
Почти у 37% взрослых россиян выявлены так называемые «болезни-всадники», включая онкологические заболевания, диабет II типа, сердечно-сосудистые и нейродегенеративные патологии. Об этом 10 июля сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на II форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия».
«Есть такое понятие – «болезни-всадники». К ним относятся рак, сердечно-сосудистые заболевания, диабет II типа и нейродегенеративные болезни. В России этими патологиями страдает 37% взрослого населения», – цитируют «Известия».
Голикова отметила, что Всемирная организация здравоохранения считает эту группу заболеваний управляемой. Эти патологии развиваются постепенно, что позволяет диагностировать их на ранних стадиях и эффективно лечить.
Вице-премьер акцентировала внимание на важности продления здоровой жизни населения. Для реализации этой задачи государственная политика будет ориентирована на профилактику и замедление прогрессирования заболеваний, связанных с возрастом, а также на поддержание когнитивных способностей у пожилых граждан.
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