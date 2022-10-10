Торговые сети предупредили о дефиците импортного алкоголя

11:16, 11 октября 2022, ПАИ

В крупных федеральных сетях заканчиваются такие бренды виски, как Aberfeldy, Dewars, Jack Daniels и Grants. Практически исчерпаны запасы рома Bacardi, ликеров Baileys, Sheridan, европейских брендов коньяка и текилы, сообщает газета «Известия».

Быстро заменить ушедшие с рынка продукты невозможно — внутри страны эти категории напитков сейчас не производят в нужном объеме, заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев.

«Мы видим серьезное сокращение ассортимента импортного алкоголя: представленность виски на полках снизилась на 50%, шампанского — на 95%, импортного пива — на 40%, остальных категорий — на 35%. Сейчас сети практически распродают складские остатки, и в ближайшие пару месяцев мы можем столкнуться с дефицитом популярной продукции», — добавил Игорь Караваев.

Впрочем, возможно, ретейлеры не учитывают все возможности российской промышленности, которая может заместить иностранный премиум в спиртном, говорится в сообщении.

Можно с уверенностью говорить, что отечественные потребители не останутся без алкогольной продукции на полках магазинов. Дефицита спиртного нет и не будет, добавили в Росалкогольрегулировании.

С января по сентябрь этого года объем отечественного производства алкогольных напитков вырос на 12,3%. Выпуск растет на фоне неизменного спроса и сокращающейся доли импортной продукции, добавили в ведомстве.

Ранее Минпромторг выступил с предложением разрешить параллельный импорт премиальных зарубежных напитков.

В Минфине сказали, что рассмотрят идею. Против свободного импорта выступила Ассоциация международных производителей спиртного — не все правообладатели покинули страну, часть из них продолжают поставки. Например, Bacardi уже восстановила ввоз своих брендов, заверили в компании.