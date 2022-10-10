Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Торговые сети предупредили о дефиците импортного алкоголя

В крупных федеральных сетях заканчиваются такие бренды виски, как Aberfeldy, Dewars, Jack Daniels и Grants. Практически исчерпаны запасы рома Bacardi, ликеров Baileys, Sheridan, европейских брендов коньяка и текилы, сообщает газета «Известия».

Быстро заменить ушедшие с рынка продукты невозможно — внутри страны эти категории напитков сейчас не производят в нужном объеме, заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев.

«Мы видим серьезное сокращение ассортимента импортного алкоголя: представленность виски на полках снизилась на 50%, шампанского — на 95%, импортного пива — на 40%, остальных категорий — на 35%. Сейчас сети практически распродают складские остатки, и в ближайшие пару месяцев мы можем столкнуться с дефицитом популярной продукции», — добавил Игорь Караваев.

Впрочем, возможно, ретейлеры не учитывают все возможности российской промышленности, которая может заместить иностранный премиум в спиртном, говорится в сообщении.

Можно с уверенностью говорить, что отечественные потребители не останутся без алкогольной продукции на полках магазинов. Дефицита спиртного нет и не будет, добавили в Росалкогольрегулировании.

С января по сентябрь этого года объем отечественного производства алкогольных напитков вырос на 12,3%. Выпуск растет на фоне неизменного спроса и сокращающейся доли импортной продукции, добавили в ведомстве.

Ранее Минпромторг выступил с предложением разрешить параллельный импорт премиальных зарубежных напитков.

В Минфине сказали, что рассмотрят идею. Против свободного импорта выступила Ассоциация международных производителей спиртного — не все правообладатели покинули страну, часть из них продолжают поставки. Например, Bacardi уже восстановила ввоз своих брендов, заверили в компании.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

10 октября 2022

Правительство утвердило план по работе экономики при мобилизации в России
10 октября 2022

Сервис СберЧаевые: для кого предназначен и как им пользоваться
10 октября 2022

Юрист объяснила, как мобилизованные будут платить по кредитам
08 октября 2022

Какие налоги надо оплатить до 1 декабря, напомнили россиянам
07 октября 2022

Способы экономить на еде без вреда для здоровья перечислили россиянам
06 октября 2022

Псковская делегация побывала на выставке сельхозтехники в Москве
06 октября 2022

ПсковГУ включился в проект развития технологического предпринимательства

05 октября 2022

Эксперт рассказал, какие возможности даёт Сбербанк самозанятым


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...