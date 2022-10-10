На краже кондитерских изделий попались две псковички

11:17, 11 октября 2022, ПАИ

За кражу кондитерских изделий и косметических средств задержаны псковички. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Экипажу группы задержания поступило сообщение, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на место, росгвардейцы задержали двух девушек 2003 года рождения, которые пронесли через кассовый узел продукты и средства. Сумма ущерба составила 2626 рублей.

По факту кражи проводится проверка.