В ПсковГУ проведут международный дизайн-фестиваль
Международный дизайн-фестиваль «Сказки: быль или небыль», организованный кафедрой дизайна ПсковГУ, пройдет 14 и 15 октября в креативном центре Cultura (улица Профсоюзная, 2). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.
В программе фестиваля: лекции от дизайнеров, проектные семинары, открытие выставки графики, подведение итогов плакатной акции PDF 2022. С более подробной программой можно ознакомиться ниже.
К участию в бесплатном мероприятии приглашаются студенты вуза всех направлений, предварительная регистрация не нужна.
Фестиваль проводится в вузе ежегодно, начиная с 2014 года.
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