В ПсковГУ проведут международный дизайн-фестиваль

11:29, 11 октября 2022, ПАИ

Международный дизайн-фестиваль «Сказки: быль или небыль», организованный кафедрой дизайна ПсковГУ, пройдет 14 и 15 октября в креативном центре Cultura (улица Профсоюзная, 2). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

В программе фестиваля: лекции от дизайнеров, проектные семинары, открытие выставки графики, подведение итогов плакатной акции PDF 2022. С более подробной программой можно ознакомиться ниже.

К участию в бесплатном мероприятии приглашаются студенты вуза всех направлений, предварительная регистрация не нужна.

Фестиваль проводится в вузе ежегодно, начиная с 2014 года.