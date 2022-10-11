Зажатого в КамАЗе водителя деблокировали и доставили в дедовичскую больницу

14:14, 11 октября 2022, ПАИ

Прибывшие на место ДТП в Дедовичах пожарные деблокировали водителя и передали его бригаде скорой помощи для госпитализации в медучреждение.

Ранее сообщалось, что дорожная авария произошла у дома №15 на улице Песочной. По предварительным данным, 42-летний водитель КамАЗа отвлёкся в ходе движения и съехал в кювет с последующим наездом на препятствие.

На месте происшествия работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС.