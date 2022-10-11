Малое Крестовское захоронение благоустроят в Пскове
Работы по благоустройству территории Малого Крестовского захоронения проводит подрядная организация. Об этом сообщает телеграм-канал администрации города Пскова.
В рамках контракта рабочие производят облицовку постамента новыми гранитными плитами. Специалисты меняют бортовой камень на территории захоронения, чтобы в последующем покрыть дорожки мраморной крошкой.
Существующее металлическое ограждение демонтировано и отправлено на очистку пескоструем и покраску. Кроме того, подрядчик демонтировал старый гранитный бортовой камень цветочниц для замены новым.
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