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Общество

Эксперты сообщили о пропаже из аптек популярных антибиотиков

В аптеках заканчиваются антибиотики широкого спектра действия. В частности, перебои возникли с препаратами «Амоксиклав», «Аугментин», «Экоклав» и «Панклав», пишет газета «Известия».

В Ассоциации независимых аптек сообщили, что последняя поставка «Амоксиклава» была в июне. «Аугментин» привозили в июле, больше поставок не было, потому что товара нет у поставщиков, пояснили в организации. «Мы уже неделю не можем найти не только «Амоксиклав», но и аналоги. Российские марки также отсутствуют», — добавил гендиректор российской фармацевтической компании Вадим Винокуров.

По словам эксперта, причина нехватки — рост спроса. «Неравнодушные» граждане в сети советуют взять с собой «Амоксиклав» мобилизованным. Также сыграл роль сезонный спрос на антибиотики, повышающийся к осени — когда активизируются инфекции, отметил он.

Дефицит антибиотиков фиксируется и в онлайне, и в офлайне. К примеру, в одной из российских аптечных сетей «Амоксиклав» в виде порошка для приготовления суспензии можно приобрести только в двух аптеках — в Москве и в Коломне. «Аугментин» для детей предлагают купить в одной аптеке, «Панклав» в таблетках — тоже в наличии лишь в одной организации.

Однако, по данным Росздравнадзора, сейчас на российском рынке в обороте находится более 13 млн упаковок лекарств с действующим веществом «амоксициллин + клавулановая кислота» (все формы и упаковки), из которых на «Амоксиклав» приходится более 5 млн упаковок. Таким образом, признаков дефицита препарата на рынке нет, сообщил регулятор.

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