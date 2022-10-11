С начала года специалисты провели ТО газового оборудования в 111 тысячах квартир и домов

17:21, 11 октября 2022, ПАИ

Специалисты АО «Газпром газораспределение Псков» регулярно проводят работы по техническому обслуживанию внутриквартирного и внутридомового газового оборудования у населения. С начала года мероприятиями охвачено почти 100 000 квартир и 11 000 индивидуальных жилых домов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ООО «Газпром газораспределение Псков».

В результате из-за выявленных нарушений, не допускающих дальнейшую эксплуатацию, отключено 7 единиц газоиспользующего оборудования, это на 90 % меньше, чем за тот же период прошлого года.

«Четкий график и регулярность обслуживания – залог безопасности при использовании газового оборудования. Рекомендации наших специалистов по своевременному ремонту и комплектации эксплуатируемых приборов позволяют предотвратить аварийные ситуации», - отметила заместитель исполнительного директора – главный инженер Ирина Александрова.