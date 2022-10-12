Вторая волна мобилизации: телеграм-каналы искажают факты

00:07, 12 октября 2022, ПАИ

Telegram-канал «Война с фейками» рассказал о новом обмане в интернете. Якобы в Ростовской, Курской и других областях России начата вторая волна мобилизации. В Москве она начнется со дня на день. Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Это очевидное искажение фактов, основанное где-то на непонимании сути процесса, а где-то на хайпе ради получения новых подписчиков (например, в развлекательных каналах, куда под видом сенсации нередко публикуют фейки). Говорить о второй, третьей и прочих волнах мобилизации некорректно.

Это все та же частичная мобилизация, указ о которой Президент России подписал 21 сентября. Ее количественные показатели не поменялись, как и говорил ранее министр обороны Сергей Шойгу, будут мобилизованы 300 тысяч человек – это около 1% от общего мобилизационного резерва России.

Поскольку большую часть из них уже мобилизовали, произошло уточнение количества призываемых в регионах, в первую очередь по параметрам военно-учетных специальностей. В связи с этим проводится корректировка и перераспределение параметров заданий между регионами, сообщил источник в Минобороны.

В некоторых регионах, после набора определенного количества мобилизованных, призывные мероприятия приостанавливаются, чтобы не перегружать военкоматы. После того, как группа призывников отправляется в учебные центры, призыв возобновляется. Некоторые губернаторы называют это второй волной, но это не так.

Кроме того, с учетом принятых решений по предоставлению отсрочки ряду категорий запасников, в регионы поступили уточнения по параметрам призываемых категорий. Часть ошибочно мобилизованных вернулась домой — вместо них набирают других призывников, подходящих под критерии частичной мобилизации.